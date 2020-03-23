Мобильные аксессуары на Br2,6 тыс. изъяты у предпринимателя в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска установили факт незаконного распространения продукции, маркированной товарным знаком одного из известных брендов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во время рейдовых мероприятий в офисном помещении на ул.Алибегова и на рынке, расположенном на ул.Есенина, выявлены чехлы для мобильных телефонов с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком одного из известных брендов компьютеров, аудиоплееров, телефонов и программного обеспечения. Чехлы различных цветов и моделей предлагались к продаже по низкой цене. Товар имел признаки контрафактной продукции, не соответствующей оригиналу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 176 чехлов на общую сумму Br2640.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ч.3 ст.9.21 КоАП(нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности). Санкция данной статьи предусматривает наказание для ИП - от 50 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации.-0-