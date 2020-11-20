Могилевчанин больше года делал закладки психотропов в столице

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД Минска задержали с поличным 26-летнего могилевчанина, который более года делал закладки на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина проживал в общежитии и работал на одном из предприятий Минска. С целью подработки устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии запрещенных веществ, он фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в разных районах столицы. Последние полгода мужчина продавал метадон, мефедрон и гашиш своим знакомым.

В ходе задержания у сбытчика правоохранители обнаружили более 25 граммов метадона и электронные весы. В телефоне у мужчины были обнаружены фотографии местности, где хранилось порядка 140 закладок. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-