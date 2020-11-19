Могилевчанин через аккаунт жены в мессенджере переписывался от ее имени - возбуждено уголовное дело

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Могилева привлекут к ответственности за несанкционированный доступ к компьютерной информации, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В конце сентября в Могилевский РОВД обратилась руководитель отдела одного их местных предприятий. Женщина рассказала: во время ее отсутствия в рабочем кабинете кто-то воспользовался доступом к личному аккаунту приложения Viber на компьютере и разослал от ее имени сообщения контактам. Кроме того, неизвестный вступил в деловую переписку с партнерами предприятия и поставщиками, с которыми обговаривал вопросы закупок и стоимости товара", - рассказали в МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к несанкционированной переписке причастен муж потерпевшей, с которым она разводилась. "Выяснилось, что в тот день 33-летний мужчина пришел к супруге в конце рабочего дня, но в кабинете ее не застал. Женщина отлучилась по служебным вопросам, оставив помещение открытым. Этим обстоятельством и воспользовался ревнивец. Зная, что на компьютере установлен личный аккаунт мессенджера супруги, решил прочитать ее переписку с коллегами и знакомыми. Для этого спрятался в шкафу и принялся за дело, когда та закрыла кабинет и уехала домой", - отметили правоохранители.

Изучив информацию и не найдя никакого компромата, он вступил в диалог с представителями организаций. После этого удалил отправленные сообщения и покинул кабинет через окно. Свой поступок мужчина пояснил возникшим в тот момент приступом ревности.

Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности.-0-