Могилевчанин хранил дома 6,5 кг насвая

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин хранил дома в шкафу 6,5 кг насвая. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"24 марта в областном центре оперативниками наркоконтроля Октябрьского РОВД Могилева и УВД Могилевского облисполкома был задержан 22-летний местный житель. По месту жительства молодого человека обнаружено и изъято 6,5 кг некурительного табачного изделия насвай. Заполненные пакетики он прятал в шкафу. Правоохранителям парень пояснил, что насвай приобрел для себя на территории России", - рассказали в УВД.

За незаконные действия с некурительными табачными изделиями могилевчанину грозит административная ответственность.-0-