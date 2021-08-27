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27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин инсценировал кражу из своей машины, чтобы отсрочить выплату долгов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева обратился за помощью 28-летний могилевчанин, который рассказал, что неизвестный разбил стекло водительской двери его автомашины, припаркованной в ночное время вблизи одного из домов по ул. 30 лет Победы. Злоумышленник похитил лежащий внутри салона кошелек, в котором находилась крупная наличность - $2,1 тыс. и Br150. Общая сумма причиненного ущерба была оценена почти в Br5,4 тыс.Сотрудники отдела уголовного розыска смогли оперативно разыскать мужчину, который разбил стекло автомобиля. Однако выяснилось, что сделать это его попросил владелец транспортного средства. Последний долгое время находился в затруднительном финансовом положении: мужчина одалживал деньги у знакомых, но не мог их вовремя вернуть. Окончательно запутавшись в долгах, он уже и не помнил, кому из приятелей отдавал деньги наличными других знакомых."Легкое решение проблемы пришло в голову само собой: мужчина решил инсценировать кражу из автомобиля, тем самым отсрочив сроки оплаты очередных долгов, - отметили в УВД. - Своему приятелю он об истинном положении вещей не сообщил и заверил, что никто о разбитом стекле не узнает. Сам же пришел к правоохранителям с просьбой найти злоумышленника, похитившего деньги, которые перед этим сам из автомобиля и забрал".Уголовное дело по факту кражи было прекращено за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. После правоохранители провели с местным жителем, чей обман был раскрыт, серьезную беседу, объяснив последствия подобного поведения, которое является серьезным преступлением.В отношении фигуранта случившегося было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.-0-