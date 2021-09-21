Могилевчанин лишился автомобиля и денег за его продажу

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин лишился автомобиля и денег за продажу, передав транспортное средство знакомому мужчине. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 30-летний местный житель и рассказал, что его обманул наглядно знакомый мужчина, который хотел приобрести его автомобиль Volvo. Он забрал машину в свое пользование, однако так и не отдал за нее деньги - $5,5 тыс., и перестал выходить на связь", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что автомобилем обманным путем завладел 24-летний индивидуальный предприниматель, ранее уже судимый за многочисленные кражи. Он увидел объявление о продаже транспортного средства и списался с продавцом, убедив его, что готов купить автомобиль. При личной встрече мужчина заверил продавца: машину он забирает, а деньги передаст через пару дней. Однако обещание свое не выполнил и пропал вместе с чужим транспортным средством.

Сейчас мужчина арестован за ранее совершенное преступление: подобным образом он обманул еще одного доверчивого гражданина. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-