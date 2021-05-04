Могилевчанин лишился более Br16,5 тыс. после предложения мошенников поучаствовать в спецоперации

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки следователи Могилевского межрайонного отдела возбудили два уголовных дела (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, передает БЕЛТА.

По данным следствия, 30 апреля в Viber 31-летнему жителю Могилева позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Мужчине предложили поучаствовать в спецоперации по установлению мошенника среди работников местного отделения банка. Звонившие попросили мужчину взять кредит в банке и перечислить средства на указанный счет, чтобы таким образом якобы спровоцировать мошенника на противоправные действия и вычислить его личность.

"Потерпевший согласился помочь и онлайн оформил на свое имя в банке четыре кредита на сумму более Br16,5 тыс. и перевел их на указанный мошенниками счет. После этого "работники банка" перестали выходить с ним на связь", - говорится в сообщении.

От подобных действий неизвестных лиц пострадал 81-летний житель Могилевского района. После звонка якобы представителя службы безопасности банка с аналогичной просьбой пенсионер лишился собственных накоплений - более Br10,5 тыс.-0-