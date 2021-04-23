Могилевчанин лишился более Br1,7 тыс. при решении вопроса с получением прав

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин лишился более Br1,7 тыс. при решении вопроса с получением водительских прав. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

К правоохранителям с заявлением обратился 40-летний местный житель, который рассказал, что наглядно знакомый мужчина обманул его, предложив свои услуги в оказании помощи в получении удостоверения о прохождении обучения в автошколе. Отдав Br1795, мужчина был обманут: новый знакомый перестал выходить на связь и отвечать на его телефонные звонки. Тогда могилевчанин обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что чужие деньги забрал 28-летний нигде не работающий, ранее не судимый парень, который предлагал свои услуги заявителю. Молодой человек обещал, что сможет уладить вопрос с влиятельными людьми. Получив нужную сумму, он перестал общаться со своим "клиентом".

Удалось также выяснить, что похожий случай произошел и с 31-летней могилевчанкой, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Женщина мечтала приобрести автомобиль, и здесь ей на помощь пришли новые знакомые, которые пообещали свести женщину с продавцом хорошей машины. После, как рассказала могилевчанка, упомянутый молодой человек и его 29-летний друг заявили, что нашли подходящего продавца, и попросили передать им Br1840 в качестве задатка за будущую покупку. Женщина согласилась и отдала крупную денежную сумму. Не дождавшись ни автомобиля, ни возврата денег от знакомых, которые стали сбрасывать ее звонки, она также обратилась к правоохранителям за помощью.

Выяснилось, что молодые люди вдвоем не единожды обманывали доверчивых могилевчан. 31-летний мужчина также пострадал от их мошеннических действий, пытаясь приобрести топливо. Он отдал знакомым, пообещавшим, что те вскоре привезут ему наполненные канистры, Br300, а после стал ждать у своего гаража, расположенного на улице 30 лет Победы. Бессмысленно прождав целый день, мужчина также обратился к правоохранителям.

Похищенное изъять не удалось - деньги оборотистые приятели уже потратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-