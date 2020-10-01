Могилевчанин может попасть под суд за оскорбления под фото милиционера

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин может попасть под суд из-за оскорбительной подписи к фото сотрудника ГАИ в социальных сетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В начале сентября в паблике одной из социальных сетей была размещена фотография сотрудника могилевской Госавтоинспекции с его персональными данными и номером телефона. Подпись к снимку - "Привлекает водителей и пешеходов к административной ответственности".

Пост набрал около 14 тыс. просмотров и больше 100 комментариев, среди которых были оскорбления и угрозы.

Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД выявили автора одного из таких комментариев. Выяснилось, что 30-летний могилевчанин с сотрудником ГАИ лично не знаком, претензий к нему не имеет. "В день написания поста мужчина был на эмоциях, так как прочитал в этом же паблике о водителях, на которых составляли протоколы за подачу звуковых сигналов", - говорится в сообщении.

Материалы проверки по данному факту переданы следователями для дачи правовой оценки действия могилевчанина.-0-