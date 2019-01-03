Могилевчанин наладил схему уклонения от налогов предприятиями: ущерб составил более Вr1,5 млн

3 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратурой Могилевской области направлено в суд Ленинского района Могилева уголовное дело в отношении двух местных жителей. Один из них оказывал содействие в уклонении от уплаты налогов, а второй - руководитель частного предприятия уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший прокурор отдела прокуратуры области Марина Титова.

В ходе предварительного расследования установлено, что могилевчанин занимался незаконным обналичиванием и обезналичиванием денег, оформлял фиктивные товаросопроводительные документы. При этом он использовал реквизиты и расчетные счета трех подконтрольных ему частных структур, зарегистрированных в Гомельской области. За услуги получал от "клиентов" вознаграждение в виде процентов от сделок. В свою очередь субъекты хозяйствования легализовывали приобретенные за наличный расчет товары, помещая в бухучет ложные документы для занижения налоговой базы.

Анализ расчетных счетов позволил установить все субъекты хозяйствования, уклонившиеся от уплаты налогов, а также лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. В отношении восьми руководителей коммерческих структур уголовные дела рассмотрены судами области, и по ним вынесены обвинительные приговоры. Два руководителя находятся в розыске.

Действия обвиняемого, который оказывал "услуги", в том числе возглавляемому им самим коммерческому предприятию, расценены как уклонение от уплаты налогов, пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, а также в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и квалифицированы по ч.2 ст.243, ч.6 ст.16, ч.1,2 ст.243, ч.6 ст.16, ч.2 ст.233 УК. Руководителю субъекта хозяйствования, который заключен под стражу, инкриминируется совершение преступления по ч.2 ст.243 УК.

Общий ущерб в результате преступной деятельности составил более Вr1,5 млн, который в ходе следствия возмещен почти на Вr1,1 млн. На оставшуюся сумму неуплаченных налогов к обвиняемому, оказывавшему "услуги", прокуратурой области предъявлены иски.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий", - отметила Марина Титова.-0-