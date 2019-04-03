3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин напал на парня в караоке из-за плохого пения, ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Инцидент произошел ночью 17 марта. В милицию обратился 25-летний житель Могилева, который рассказал, что его избил неизвестный в караоке-клубе. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что хулиганил 39-летний водитель одного из заводов города. Мужчина в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Когда он пришел в караоке-клуб, то был недоволен исполнением его любимых музыкальных композиций незнакомцами. Окончательно из равновесия его вывел 25-летний парень. Нетрезвый посетитель заведения встал и подошел к поющему, чтобы объяснить свое недовольство его музыкальными данными, но тот не захотел ничего слушать, продолжая петь. Тогда хулиган ударил его кулаком по лицу", - сказала Елена Симонова.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-