Могилевчанин нашел банковскую карту и рассчитывался ею в магазинах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева нашел чужую банковскую карту и рассчитывался ею в магазинах, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 38-летняя могилевчанка, у которой с утерянной банковской карты неизвестный похитил более Br130. Инцидент произошел в вечернее время, деньги были сняты с терминалов сразу в нескольких продуктовых магазинах города с небольшой разницей во времени. Правоохранители выяснили, что к случившемуся причастен 68-летний нигде не работающий местный житель, который случайно нашел чужое платежное средство.

"Вместо того чтобы вернуть утерянную карту в ближайший филиал банка или попробовать найти владельца, мужчина ее забрал и вскоре стал оплачивать покупки. Он рассчитался за спиртные напитки, сладости и сигареты. Карту, которую благодаря действиям оперативников вскоре заблокировали, он все же оставил себе в надежде, что деньги появится после", - рассказали в РОВД.

Следователи дали правовую оценку. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: карточку следует хранить в безопасном месте и не передавать ее третьим лицам. Никогда не сообщайте персональный идентификационный номер (ПИН-код) третьим людям и не храните его вместе с карточкой. Подключите услугу SMS-информирования, которая позволит контролировать состояние счета в режиме реального времени. Если вы потеряли карточку или у вас возникли подозрения о несанкционированном ее использовании, немедленно сообщите в банк, и ваша карточка будет сразу же заблокирована.-0-