Могилевчанин не отдал знакомым Br160 тыс. долга

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял в долг у нескольких человек более Br160 тыс., хотя отдавать не собирался. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В феврале в милицию обратились четверо мужчин, они утверждали, что житель Могилева взял у них в долг более Br48 тыс. еще в 2013 году, но за прошедшее время так и не вернул. Могилевчанин брал деньги под предлогом развития собственного бизнеса и обещал, что как-то только дело пойдет на лад, сразу все вернет, - отметила Елена Симонова. - Уже в начале марта выяснилось, что не только четыре гражданина стали жертвой аферы - свыше Br26 тыс. лишилась и 26-летняя студентка. Накопленные деньги девушка отдавала своему знакомому в течение 2018 года. Ей он тоже рассказывал, что с ее помощью сможет открыть бизнес и все вернет, как только станет получать доход. Однако спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь в соцсетях".

Попалась на удочку мужчины и продавец одного из магазинов города. Ей он пожаловался на финансовые затруднения. На развитие бизнеса взял у женщины свыше Br12 тыс. "В конце марта в милицию обратился еще один пострадавший от действий могилевчанина - 37-летний предприниматель. Он лишился свыше 1,7 млн российских рублей и $10 тыс.", - сообщила Елена Симонова.

В общей сложности могилевчанин взял в долг у разных людей более Br160 тыс.

Мужчина был задержан. Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.-0-