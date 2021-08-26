Могилевчанин не вернул приятелю $1 тыс. - деньги потратил на развлечения

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26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин не вернул приятелю $1 тыс. - деньги потратил на увеселительные заведения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.С заявлением в милицию обратился 41-летний директор одного из предприятий Могилева. Мужчина рассказал, что приятель не возвращает ему денежные средства, взятые в долг. Последний взял у него еще весной $1 тыс., однако отдавать не стал. Осознав, что стал жертвой мошенника, могилевчанин направился за помощью в отдел внутренних дел.Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что чужие деньги забрал 23-летний нигде не работающий, ранее уже неоднократно судимый за кражи местный житель. Парень взял деньги на "развитие собственного бизнеса", который, по его словам, должен принести большие дивиденды уже в ближайшем будущем. Пообещав отдать долг в кратчайшее время, молодой человек перестал выходить на связь. Чужие деньги он потратил на себя: посещал игорные заведения и ночные клубы, ездил развлекаться в столичные увеселительные заведения.Как выяснилось, заявитель - не первый знакомый, который был обманут предприимчивым местным жителем. В отношении злоумышленника возбуждено еще одно уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-