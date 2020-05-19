Могилевчанин несколько лет присваивал деньги от продажи чужой недвижимости

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области изучила и направила уголовное дело в суд Ленинского района Могилева по обвинению местного жителя в нескольких фактах мошенничества и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом БЕЛТА сообщили в областной прокуратуре.
"С марта 2013-го до ноября 2018 года могилевчанин продавал чужую недвижимость и участки и присваивал деньги себе. Мужчина пользовался тяжелым материальным положением доверившихся ему людей. Общая сумма ущерба пяти потерпевшим составила более Br26 тыс.", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, могилевчанин систематически оказывал риелторские услуги, не имея специального разрешения (лицензии). Мужчина получил более Br30 тыс. с учетом документально подтвержденных затрат.
Действия мужчины квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.209 и ч.1 ст.233 УК. "При проверке материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с правовой квалификацией содеянного", - отметили в прокуратуре.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор оставил это без изменения. Одновременно прокуратура Могилевской области предъявила к обвиняемому иск о взыскании в доход государства более Br30 тыс.-0-