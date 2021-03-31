Могилевчанин обещал изготовить мебель, брал задаток и исчезал

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский ИП принимал заказы на мебель, получал задаток, а после исчезал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 63-летняя горожанка, которая рассказала, что была обманута недобросовестным мужчиной. Последний обещал ей изготовить мебель и взял за эту услугу Br235, однако после исчез вместе с деньгами, ничего не объясняя. Расстроенная случившимся женщина обратилась к правоохранителям, чтобы они помогли в розыске мошенника.

Милиционеры выяснили: чужую наличность забрал 31-летний индивидуальный предприниматель. Как оказалось, он изначально не планировал работать с заказчицей, хотя и делал вид, что является специалистом высокого уровня. Он с энтузиазмом выбирал мебель и даже давал ни о чем не подозревающей женщине советы. Притупив ее бдительность, он взял деньги и исчез.

Похожим образом он обманул еще одну 55-летнюю могилевчанку, которая также хотела изготовить мебель по индивидуальному заказу. Женщина заплатила задаток в Br700, а после и она не смогла связаться с предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело.-0-