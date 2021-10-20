20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обещал пенсионерке помочь по дому, а вместо этого обокрал ее. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 71-летняя женщина, которая рассказала, что из ее частного дома был похищен перфоратор и сварочное оборудование на общую сумму почти Br300.

Правоохранители выяснили, что имущество унес 28-летний шлифовщик одной из организаций города, ранее уже судимый. Именно он несколько раз приходил в гости к пенсионерке и предлагал ей помочь по хозяйству. "Свои услуги мужчина рекламировал настолько убедительно, что хозяйка поверила ему и пустила в свой дом. Это и позволило могилевчанину забирать не принадлежащее ему имущество, которое он незаметно выносил из дома с каждым своим приходом. После он продавал эти вещи, а деньги тратил на личные нужды", - отметили в УВД.

Похожий случай произошел с 56-летним мужчиной. К нему в гости пришел новый знакомый, который оказался несколько раз судим за кражи. Мужчина впустил гостя в свою квартиру, а тот схватил мобильный телефон хозяина и убежал.

В отношении фигурантов случившегося возбуждены уголовные дела.-0-