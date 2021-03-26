Могилевчанин оскорбил в Telegram-канале сотрудника ОМОН - возбуждено уголовное дело

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин оскорбил в деструктивном Telegram-канале сотрудника ОМОН - возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На 26-летнего уроженца Кормянского района вышли сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД. В деструктивном Telegram-канале мужчина оставил оскорбительный комментарий под фотографией силовика. Причина негативного отзыва - желание задержанного выместить злобу за его административный арест после участия в прошлогодних протестах в Могилеве. Между тем с самим сотрудником мужчина не знаком, сейчас в содеянном раскаивается и советует остальным "быть немного умнее", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя областного центра и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-