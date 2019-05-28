Могилевчанин перевозил 27 кг контрафактного табака для кальяна

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители задержали могилевчанина, который перевозил контрафактные табачные изделия для кальяна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники ГАИ и оперативники ОБЭП Могилевского РОВД 21 мая в 4.00 совместно с представителями инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области остановили микроавтобус "Мерседес-Бенц". При проверке оперативная информация о незаконной перевозке табака для кальяна подтвердилась. В машине, которой управлял 43-летний житель Могилева, было обнаружено и изъято почти 27 кг табачных изделий. Товар на сумму Вr9740,65 изъят.

По данному факту проводится проверка. Мужчине грозит административная ответственность по ч.1 ст.12.27 КоАП.-0-