Могилевчанин под видом электрика и газовика похищал имущество у пожилых

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева приговорил 30-летнего могилевчанина за хищение имущества к трем годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА помощник прокурора Могилева Ольга Богуковская.

С апреля 2013 года по сентябрь 2017 года мужчина приходил к одиноким гражданам пожилого и престарелого возраста и, представляясь работником газовой службы или электриком, осматривал их жилища. Он сообщал ложные сведения о проблемах с газовой плитой или электрической проводкой, необходимости обращения в соответствующие службы для устранения неисправностей, а также просил оплатить оказанную услугу. Пользуясь моментом отсутствия внимания со стороны хозяев дома, похищал имущество, в том числе деньги. Доказаны четырнадцать эпизодов тайного и открытого хищения имущества.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу выяснилось, что в отношении одной из потерпевших мужчина и ранее совершил аналогичное преступление, за которое был осужден. Он полагал, что в силу возраста и после длительного времени потерпевшая его не вспомнит, поэтому вновь решил испытать судьбу. Однако на этот раз пожилая женщина заметила его противоправные действия и потребовала вернуть похищенные деньги. Отрицая свою виновность, преступник поспешил покинуть место происшествия.

В судебном заседании обвиняемый раскаялся в преступлениях, полностью признал свою вину. Он не обжаловал приговор суда. Приговор суда вступил в законную силу.-0-