Могилевчанин под видом сбора клюквы делал закладки наркотиков

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД Минска задержан 20-летний могилевчанин, который в областных и районных центрах делал закладки с наркотиками. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Молодой человек прибыл в Минск для размещения закладок с наркотиком. Правоохранители задержали его с поличным в лесополосе непосредственно после раскладки наркотиков в тайники. Примечательно, что для отвода глаз распространитель взял с собой пакет с клюквой и во время задержания утверждал, что в лес приехал исключительно с целью сбора ягод", - рассказали в ГУВД.

В ходе личного обыска оперативники обнаружили у задержанного электронные весы, изоленту, а на прилегающей к жилищу территории изъяли спрятанный в тайниках гашиш общим весом 5 г. По оперативной информации, молодой человек работал на интернет-магазин, посредством которого и осуществлял распространение наркотика.

Задержанный учится в одном из вузов Могилева, является мастером спорта. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Выяснилось, что наркобизнесом занимается несколько месяцев, за это время успел сделать закладки в Гродно и других областных и районных центрах.

Сейчас оперативники устанавливают канал поставки наркотиков и круг возможных покупателей. Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК , где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-