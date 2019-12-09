Могилевчанин подозревается в истязании сожительницы

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило сообщение о том, что в доме по переулку Офицерскому скандалят жильцы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Было установлено, что 37-летний могилевчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно устраивал скандалы, избивал свою 36-летнюю сожительницу, с которой живет в одном доме. Мужчина периодически ездит на заработки в Российскую Федерацию, по возвращении некоторое время находился дома. Заработанные деньги они тратили вместе, а когда средства заканчивались - вспыхивали скандалы. Находясь под действием горячительных напитков, могилевчанин избивал женщину, рассказали в ведомстве.

Мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений и мелкое хулиганство, а также за распитие спиртных напитков в общественных местах.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.154 УК Беларуси - истязание. Могилевчанину грозит арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-