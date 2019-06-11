Могилевчанин подозревается в повреждении 35 автомобилей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении не менее 35 автомобилей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
В Могилеве с 29 мая по 1 июня возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района. Между этими фактами установили связь, появилась версия, что совершил преступления один и тот же человек. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.
По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент он задержан.
Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении могилевчанина.-0-
Фото УСК по Могилевской области
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