Могилевчанин подозревается в повреждении 35 автомобилей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении не менее 35 автомобилей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Могилеве с 29 мая по 1 июня возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района. Между этими фактами установили связь, появилась версия, что совершил преступления один и тот же человек. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.

По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент он задержан.

Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении могилевчанина.-0-

Фото УСК по Могилевской области