Могилевчанин подозревается в убийстве брата

13 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства 37-летнего мужчины, в котором подозревается его родной брат - 38-летний местный житель. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, вечером 10 мая братья распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате один из них ранил другого ножом в плечо. Свидетелем происшествия стал 11-летний сын потерпевшего, который гостил у отца. Мальчик побежал в соседний дом к своей бабушке и рассказал о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь, однако до приезда медиков потерпевший скончался от потери крови.

С сотрудниками милиции и экспертами следователи осмотрели место происшествия, изъято орудие преступления. Подозреваемый допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.-0-