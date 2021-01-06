6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин погиб на железной дороге под Жлобином, сообщил корреспонденту БЕЛТА Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Силуэт неподвижного человека на железнодорожных путях на перегоне Жлобин Подольский - Мормаль заметил машинист проходившего пассажирского поезда сегодня около 02.00. Он передал информацию диспетчеру. "У мужчины обнаружены признаки железнодорожной травмы, несовместимой с жизнью", - сказал Сергей Казакевич.

Погибшим оказался житель Могилева 1938 года рождения. В его карманах было несколько проездных билетов. По предварительной информации, он был частым пассажиром поездов.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства гибели мужчины и как он оказался вдали от дома. По предварительным данным, его жена скончалась около 8 лет назад. Устанавливаются родственники погибшего.

Как уточнили в Гомельской транспортной прокуратуре, это первое происшествие на железной дороге в наступившем году. За минувшие годы удалось значительно сократить число трагедий - с 14 погибших и 3 раненых в 2019 году до 7 погибших и 2 раненых в 2020-м. Специфика травм такова, что в большинстве их - летальный исход.

По словам Сергея Казакевича, ранее бичем было использование наушников вблизи железнодорожного полотна. Это приводило к трагедиям и с детьми, и со взрослыми. Благодаря профилактике ситуацию несколько стабилизировали. "Призыв соблюдения ППД на железных дорогах остается актуальным. Важно как внимание родителей за детьми, так и присмотр за престарелыми родственниками. Ведь речь идет о человеческой жизни", - резюмировал он.-0-