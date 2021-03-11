Могилевчанин получил 2 месяца ареста за порчу имущества в общественных местах

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За порчу имущества в общественных местах могилевчанин получил 2 месяца ареста и штраф. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора г.Могилева Мария Ивутина.

Суд Ленинского района Могилева признал неработающего могилевчанина 2002 года рождения виновным в том, что он, руководствуясь единым умыслом на порчу имущества в общественном месте, в ночь с 14 на 15 августа прошлого года в состоянии алкогольного опьянения белой и красной краской наносил на асфальтовые дороги местных проездов вблизи нескольких домов по бульварам Юбилейному и Днепровскому и на фасад одного из домов по бульвару Днепровскому надписи "3%", "80" и "где 80%". Своими действиями обвиняемый причинил Могилевскому городскому коммунальному унитарному дорожно-мостовому предприятию ущерб в размере Br56,73", - рассказали в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.-0-