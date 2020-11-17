Могилевчанин получил 3 года колонии за насилие в отношении участкового

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин приговорен к трем годам лишения свободы за насилие в отношении участкового. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 10 августа в Могилеве 47-летний местный житель во время протеста схватил за ноги и повалил на землю участкового инспектора Ленинского РОВД. Нападавшего задержали. За участие в несанкционированном массовом мероприятии мужчину привлекли к административной ответственности, а за насилие в отношении инспектора следователи возбудили уголовное дело", - рассказали в МВД.

Сегодня суд Ленинского района Могилева признал обвиняемого виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.-0-