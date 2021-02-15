Могилевчанин получил 7 лет колонии за подготовку к участию в массовых беспорядках

15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева в закрытом судебном заседании поддержала государственное обвинение в отношении не работающего и ранее судимого местного жителя, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Мужчине инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках с насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти; незаконные изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ; незаконные изготовление и хранение огнестрельного оружия.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Могилева постановил в отношении жителя областного центра обвинительный приговор. "Исходя из повышенной общественной опасности содеянного на основании ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.1 ст.295-3, ч.3 ст.295 УК назначено по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин", - отметили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-