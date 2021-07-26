Могилевчанин помогал пенсионеру по хозяйству и украл у него более Br4 тыс.

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл у пенсионера более Br4 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 70-летний могилевчанин, у которого из кошелька и пакета, лежавших в шкафу квартиры, было похищено более $1 тыс. и не менее 100 евро. Общий причиненный ущерб составил более Br4 тыс.", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что деньги из квартиры в доме по ул.Строителей похитил 23-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу житель Могилева. Молодой человек неоднократно помогал заявителю по хозяйству, который в силу возраста не всегда справлялся с бытовыми вопросами и нередко просил знакомого о помощи. В очередной раз, когда парень пришел в гости, он изучил содержимое шкафа и незаметно забрал крупную сумму денег. Молодой человек успел часть денег потратить на свои нужды. Оставшиеся денежные средства возвращены владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку.-0-