Могилевчанин предстанет перед судом за злостное хулиганство и оскорбление Президента

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Могилева, которому инкриминированы злостное хулиганство и оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый по предварительному сговору с иными лицами, которые скрылись от органа уголовного преследования и объявлены в розыск, в один из дней ноября 2020 года на участке местности вблизи деревни Гаи Могилевского района грубо нарушил общественный порядок.

"Так, действуя с исключительным цинизмом, мужчина заранее изготовил фигуры в форме тела человека с портретными изображениями лиц главы государства, председателя Центризбиркома, помощника Президента - инспектора по Гродненской области, начальника ГУБОПиК МВД и иных представителей власти, после чего публично сжег данные фигуры с написанными на листах бумаги оскорблениями. А фотографии и видеофайлы разместил в сети интернет", - рассказали в прокуратуре.

После изучения дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.339 и ч.2 ст.368 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета. Примененную к жителю Могилева меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-