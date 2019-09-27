Могилевчанин пытался силой выбить из знакомого чужой долг

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин вымогал у мужчины деньги, которые ему задолжал их общий знакомый. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 26-летний житель Могилева, начиная с июля, необоснованно требовал от мужчины возврата $500, которые ему должен был их общий знакомый. "Свои требования мужчина сопровождал угрозами, а во время одной из встреч нанес несколько ударов. Опасаясь дальнейшего насилия, потерпевший обратился в правоохранительные органы", - рассказали в СК.

Следственным управлением УСК по Могилевской области по материалам 11-го управления ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.2 ст.208 УК). Обвиняемый находится под стражей. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.-0-