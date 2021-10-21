Могилевчанин сдал в ломбард взятый напрокат инструмент на сумму Br3,3 тыс.

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Безработный могилевчанин сдал в ломбард прокатный электроинструмент на сумму Br3,3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сомнительный способ быстрого обогащения выбрал для себя 24-летний нигде не работающий могилевчанин. В конце сентября он неоднократно приходил в один из крупных строительных магазинов Могилева и брал напрокат электроинструменты для выполнения ремонтных работ. За несколько дней под предлогом проката товара он завладел торцовой пилой, шлифмашинкой, электрической мешалкой и электромолотком общей стоимостью более 3,3 тыс.

В оговоренное время клиент взятые в аренду инструменты не вернул, а после вообще перестал выходить на связь с работниками магазина. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева оперативно установили, что молодой человек никаких строительных или ремонтных работ не выполнял. Взятые на прокат инструменты в тот же день заносил в ломбард, сразу получая на руки деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что он ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.-0-