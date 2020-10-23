Могилевчанин стал жертвой новой схемы кибермошенничества

23 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева стал жертвой новой схемы кибермошенничества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, 37-летний могилевчанин зарегистрировался на сайте якобы Фонда защиты персональных данных. "Организация предлагала всем желающим пройти процедуру проверки на предмет утечки персональных данных в интернет. Результат проверки оформлялся в форме отчета, где указывалось, какая именно личная информация использовалась третьими лицами, а также возможность получения из-за этого компенсации", - говорится в сообщении.

Потерпевшему сообщили, что из-за утечки его личных данных ему положена компенсация в размере более $1,2 тыс. Но для получения этих денег нужно было оплатить страховку и другие услуги, связанные с перечислением на его счет денег.

В результате мужчина перевел неизвестному лицу более Br300, после этого с ним перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.-0-