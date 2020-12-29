29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин ударил в ресторане незнакомца графином, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В милицию с заявлением обратился 34-летний могилевчанин, который рассказал, что его ударил незнакомый мужчина. Инцидент произошел в одном из ресторанов города в вечернее время.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили, что к случившемуся причастен 43-летний, ранее неоднократно судимый могилевчанин, который также отдыхал в увеселительном заведении. "Стало известно, что заявитель беседовал с приятелем, когда к нему подошел незнакомец, утверждавший, что он разглядывает его приятельницу. Обвиняя в непристойных взглядах, последний вел себя агрессивно и стал угрожать мужчине. После посетитель, находящийся в заведении в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола стеклянный графин и ударил им по голове ничего не подозревающего оппонента", - рассказали в РОВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

"Совершение хулиганских действий кроме уголовной ответственности зачастую влечет и дополнительные расходы, связанные с компенсацией вреда потерпевшей стороне. Чрезмерная самоуверенность и бравада, стремление продемонстрировать свое физическое превосходство может обойтись дорого: последствия связаны с административной ответственностью или уголовным наказанием", - добавили правоохранители.-0-