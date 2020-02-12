Могилевчанин угнал автомобиль и попал в аварию

Фото из архива
12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин угнал автомобиль, попал на нем в ДТП и скрылся с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию с заявлением об угоне автомобиля Ford Mondeo обратился житель Могилева. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего могилевчанина, знакомого заявителя. Установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда знакомый уходил, прихватил с собой ключи от чужой машины.
Утром выпивший могилевчанин проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной такси. После этого бросил машину и скрылся с места происшествия.
В отношении порозреваемого возбуждено уголовное дело. -0-