Могилевчанин угнал у знакомой автомобиль

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин угнал у своей знакомой автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 32-летняя могилевчанка. Она утверждала, что у нее угнали автомобиль, припаркованный на ночь возле одного из домов по улице Леваневского. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что авто угнал 28-летний не работающий, ранее судимый за угоны могилевчанин, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел.

Оказалось, что парень знаком с владелицей машины. В тот вечер он пришел к девушке в гости и попросил автомобиль, чтобы прокатиться. Могилевчанка ответила решительным отказом, поскольку парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако молодой человек вышел из подъезда дома, вскрыл ее машину, проехал несколько кварталов и бросил. Утром женщина не нашла свою машину на месте и обратилась к правоохранителям.

Сейчас автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку.-0-