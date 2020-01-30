Могилевчанин угрожал возлюбленной ножом

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин угрожал женщине ножом за ее желание разорвать с ним романтические отношения, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В милицию обратилась 30-летняя могилевчанка, которая рассказала, что бывший возлюбленный с ножом в руках угрожал ей расправой, при этом мужчина был трезв", - рассказали в ведомстве.

Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать отношения. Мужчина с таким положением был не согласен и просил дать ему второй шанс. Во время ссоры он схватился за кухонный нож и начал угрожать возлюбленной. Могилевчанка дождалась, пока дебошир отвлечется, и обратилась в милицию.

28-летний могилевчанин, который не смог принять отказа, не судим, привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах и умышленное причинение телесного повреждения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.-0-