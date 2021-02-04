4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл дорогие наушники в салоне связи и сдал их в скупку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В милицию с заявлением обратился представитель одного из салонов сотовой связи, расположенного по улице Миронова, который рассказал, что неизвестный мужчина зашел в помещение салона и незаметно похитил беспроводные наушники стоимостью Br324. Дорогостоящий гаджет мужчина забрал с прилавка, где наушники лежали в качестве образца для демонстрации.

"Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что имущество унес 32-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу могилевчанин. Выяснилось, что мужчина пришел в салон связи, где стал рассматривать образцы продукции сотовой связи, находящиеся на стенде. Оценив обстановку и заметив, что в салоне кроме него никого нет, а консультанты отвлечены работой, мужчина забрал чужое имущество, которое после отнес в скупку, оформив там на свой паспорт", - рассказали в УВД.

Спустя пару дней могилевчанин вернулся в тот же салон связи за новой добычей. Однако очередная попытка воровства была замечена персоналом салона, представитель которого сразу же вызвал правоохранителей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-