Могилевчанин украл и продал павильон с шиномонтажным оборудованием

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин продал чужой павильон с шиномонтажным оборудованием. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
С заявлением в милицию обратился 41-летний могилевчанин: неизвестный похитил принадлежащий ему торговый павильон с шиномонтажным оборудованием общей стоимостью Br6 тыс. Имущество исчезло с территории одного из гаражно-строительных кооперативов города.
Сыщики Ленинского РОВД Могилева выяснили, что павильоном распорядился 37-летний водитель одной из организаций областного центра. Мужчина в свое время арендовал это торговое помещение, а потом забрал чужое оборудование и съехал. Через некоторое время он продал павильон с оборудованием своему знакомому.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-