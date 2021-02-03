3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл из чужого гаража инструменты на Br740, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД с заявлением обратился 36-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что неизвестный похитил из его гаража, расположенного вблизи одного из домов по улице Авиаторов, два аккумулятора, компрессор и удлинитель со столярной пилой на общую сумму в Br740. Повредив замок входной двери и проникнув внутрь, незнакомец забрал строительные инструменты, после чего никем не замеченный ушел", - рассказали в РОВД.

Правоохранители смогли выяснить, что чужое имущество забрал 36-летний нигде не работающий местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В вечернее время он перелез через забор на дворовую территорию, там взломал дверь гаража и забрал имущество. После житель областного центра отнес добытое в скупку. Она находится недалеко от места преступления, к тому же украденные вещи мужчина сдал по своим же документам.

Похищенное удалось частично изъять. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-