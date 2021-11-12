12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл из квартиры бывшей жены более $4,5 тыс. Вора помогли установить судебные эксперты, рассказала БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Могилевчанка обратилась в милицию по факту кражи: из ее квартиры пропало более $4,5 тыс. Прибывшим на место происшествия правоохранителям потерпевшая сообщила, что хранила свои сбережения в полиэтиленовом пакете вместе с банковскими чеками о покупке валюты в комоде под одеждой. Неожиданно для себя она вдруг обнаружила, что из всей накопленной суммы осталось только несколько купюр. В совершении кражи женщина заподозрила своего бывшего супруга, который 2 месяца назад приходил навещать ребенка и несколько часов находился в квартире.

Сотрудники милиции задержали мужчину, а специалист Могилевского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз в ходе проведения осмотра места происшествия выявил на пакете, где потерпевшая хранила валюту, след пальца руки. При проверке изъятого следа по базе АДИС "Дакто-2000" судебными экспертами установлено, что он оставлен 36-летним могилевчанином, бывшим супругом потерпевшей.

Уголовное дело в отношении мужчины Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета передано в прокуратуру для направления в суд.-0-