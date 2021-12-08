Могилевчанин украл из машины вещи и инструменты почти на Br2,2 тыс.

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл из чужой машины вещи и инструменты почти на Br2,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
С заявлением в милицию обратился 38-летний могилевчанин. Мужчина рассказал, что у него из автомашины, припаркованной вблизи одного из домов по ул.Космонавтов, были похищены 2 бензопилы, флеш-карта и зимняя камуфляжная куртка на общую сумму почти Br2,2 тыс. Инцидент произошел в вечернее время, пропажу имущества владелец обнаружил только утром.
Правоохранители выяснили, что вещи похитил 22-летний ранее не судимый могилевчанин. Часть похищенного была изъята и возвращена владельцу, часть молодой человек уже успел продать. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-