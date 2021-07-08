Могилевчанин украл у родственников около Br65 тыс. и проиграл деньги в казино

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл у родственников около Br65 тыс. в разной валюте и проиграл деньги в казино. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением о хищении обратилась 66-летняя женщина. Из тайников в квартире пропало более 1,8 млн российских рублей и почти $1,7 тыс.

"Сыщики Ленинского РОВД установили причастность к преступлению 43-летнего директора транспортной компании. Его брат был супругом дочери заявительницы, поэтому родственник периодически гостил у них и сделал дубликат ключа от входной двери, - рассказали в УВД. - В последнее время коммерсант был завсегдатаем казино: проиграл свои деньги и влез в долги. Избавиться от финансовых проблем решил за счет других. Когда хозяйка квартиры с мужем уехала за город, злоумышленник проник в жилище и забрал наличные".

Могилевчанина задержали в минском казино через несколько дней после кражи. Похищенными деньгами он рассчитался с кредиторами, а остальные проиграл. При себе у мужчины оставалось $1,5 тыс. и около Br2 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-