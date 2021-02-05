5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл вещи из одного автомобиля, другой пытался угнать. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 46-летний местный житель, который рассказал, что из его автомобиля, припаркованного вблизи одного из домов по улице Каштановой, неизвестный похитил 15 флеш-карт на общую сумму в Br150. Незнакомец разбил переднее боковое стекло пассажирской двери и забрался в салон машины, где из бардачка и забрал не принадлежащее ему имущество", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что чужие вещи из автомобиля забрал 19-летний нигде не работающий местный житель, который в вечернее время проходил по улице мимо.

Правоохранителям также удалось выяснить, что произошедшее - далеко не единственный эпизод в криминальной биографии молодого человека. С разницей в несколько дней в правоохранительные органы обратился 66-летний житель областного центра, который рассказал, что автомобиль, припаркованный также вблизи одного из домов по улице Каштановой, пытались угнать, но не смогли завести двигатель. Выяснилось, что и здесь фигурантом случившегося стал тот же могилевчанин, который вместе со своим ранее судимым за многочисленные кражи приятелем пытался угнать транспортное средство.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-