Могилевчанин устроился на работу с поддельным дипломом о высшем образовании

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин при устройстве на работу предъявил работодателю поддельный диплом о высшем образовании, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением обратился представитель одной из организаций Могилева: начальник выявил у одного из сотрудников поддельный диплом о присуждении квалификации "экономист". Руководство просило правоохранителей разобраться в ситуации: сотрудник успел некоторое время проработать на предприятии.

В уголовном розыске Ленинского РОВД Могилева установили, что 37-летний житель Могилева подделал свой диплом о высшем образовании. "Устраиваясь на работу, мужчина предоставил начальнику отдела формирования и учета персонала поддельный документ, в котором было указано, что обучение он проходил на территории Российской Федерации", - отметили в УВД.

После могилевчанин работал специалистом по технической подготовке, однако обман раскрылся после прохождения специальных курсов, на которые были направлены специалисты его профиля. "Диплом мужчины не смогли подтвердить в указанном вузе: он туда не поступил. Когда мужчина понял, что обман раскрыт, он признался в содеянном", - подчеркнули в УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-