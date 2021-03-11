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11 марта 2021, 16:39

Могилевчанин в суде угрожал милиционеру ножом

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Могилева посетитель угрожал ножом милиционеру. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в областном центре днем. На просьбу постового милиционера в здании суда предъявить документы и пояснить цель визита, мужчина достал нож и начал угрожать. "Сотрудник предупредил нарушителя о применении оружия, однако тот не реагировал. В итоге нападавшего задержал прибывший наряд Департамента охраны", - говорится в сообщении.

Действиям 54-летнего могилевчанина следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за угрозу насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигурант неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.-0-

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