Могилевчанин выращивал дома марихуану

Фото УВД Могилевского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали мужчину, который выращивал дома марихуану, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
"24 сентября оперативниками наркоконтроля УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД с сотрудниками Ленинского отдела Департамента охраны МВД задержан 33-летний житель Могилева. По предварительной информации, мужчина оборудовал дома помещение для выращивания конопли", - рассказали в УВД.
В помещении правоохранители обнаружили и изъяли 22 куста запрещенного растения. Установлено, что мужчина выращивал наркотические растения для сбыта.
Возбуждено уголовное дело.-0-
Фото УВД Могилевского облисполкома