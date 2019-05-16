Могилевчанин выращивал в квартире коноплю

16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Помещения, оборудованные для выращивания конопли, обнаружили оперативники наркоконтроля в Могилеве и Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Могилеве 14 мая милиционеры задержали 45-летнего мужчину. Одна из комнат его квартиры по бульвару Днепровскому была приспособлена для выращивания конопли. Оперативники изъяли марихуану, два куста конопли, семена, а также сопутствующее оборудование.

На следующей день, 15 мая, в Осиповичском районе был задержан 42-летний бобруйчанин. На собственной даче в одной из деревень Осиповичского района он выращивал 17 кустов конопли. Специальное оборудование для благоприятного роста растения, марихуана и вещество растительного происхождения были также изъяты.

По обоим фактам подразделения СК возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств), которая предусматривает ответственность до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.-0-