29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял в аренду инструмент стоимостью более Br1,8 тыс. и продал его. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратилась 37-летняя могилевчанка. Индивидуальный предприниматель рассказала, что наглядно знакомый мужчина заключил с ней договор аренды, а после обманул. Он завладел бензорезом стоимостью Br1,8 тыс., обещал вернуть имущество в указанный срок, а потом перестал выходить на связь, так и не вернув ни деньги, ни сам инструмент его владелице.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что чужое имущество забрал 23-летний парень, которому срочно нужны были деньги. Он обещал платить за аренду инструмента, а в итоге пропал вместе с ним. Выяснилось, что пока владелица пыталась связаться с местным жителем, последний уже перепродал ее бензорез, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-