Могилевчанин взял в долг Br80 тыс. и не вернул

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял у отца приятеля в долг Br80 тыс. и не стал отдавать. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 46-летний могилевчанин, который рассказал, что приятель его сына не отдает мужчине деньги, взятые в долг. Общая сумма составила около Br80 тыс.

Сыщики выяснили, что чужими денежными средствами завладел 26-летний индивидуальный предприниматель, ранее уже судимый за мошенничество. Оказалось, что молодой человек на протяжении последних лет жаловался своему приятелю на финансовые трудности, после чего друг посоветовал обратиться за помощью к своему отцу. В итоге несколько раз могилевчанин давал приятелю сына деньги.

Последний тратил их совершенно на другие нужды, нежели развитие бизнеса. Парень играл в автоматы и приобретал себе дорогую одежду, отдавать взятые в долг средства он не спешил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-